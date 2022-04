In queste ore Nissan ha svelato al mondo la Ariya Single Seater, un concept nato per mostra le potenzialità dei veicoli elettrici del futuro. La vettura è un esempio dell’estetica futuristica giapponese grazie ad un design unico nel suo genere.

La monoposto nasce chiaramente come una vettura da corsa, ma il concept rappresenta molto di più. Infatti, i progettisti hanno voluto mostrare l’apice della tecnologia disponibile per le vetture stradali unita alla ricerca e sviluppo legata alla Formula E.

L’obiettivo di Nissan è quello di realizzare veicoli elettrici che siano divertenti da guidare per i clienti, sviluppando sempre nuove tecnologie. A dimostrazione delle potenzialità del gruppo automotive, la Ariya Single Seater non è spinta da un motore sviluppato appositamente per le corse.

Nissan Ariya Single Seater è il concept di vettura elettrica che dovrà unire il mondo del motorsport con quello dei veicoli stradali

All’interno della vettura trova spazio lo stesso powertrain elettrico che possiamo trovare sulle vetture stradali di serie di Nissan. A cambiare è il corpo vettura che può vantare un’aerodinamica curata nei minimi dettagli e una notevole riduzione di peso.

Grazie alla leggerezza della macchina, è possibile sprigionare tutta la potenza del motore elettrico Nissan. Si tratta di una dimostrazione delle potenzialità dei motori EV del brand oltre che dell’esperienza maturata nelle competizioni e da anni di produzione.

Al momento la Ariya Single Seater è solamente un concept e Nissan ha reso disponibili le prime immagini render. L’esercizio di stile è notevole e l’azienda punta ad unire il mondo del motorsport con le auto da strada. Non sappiamo se verranno mai realizzati dei prototipi reali speriamo che possano arrivare nel più breve tempo possibile.