La serie best seller Car Mechanic Simulator è pronta a fare il proprio debutto anche su Nintendo Switch. Grazie alla versione Pocket Edition 2, i giocatori potranno gestire la propria officina direttamente sulla console giapponese.

Il gioco mette a disposizioni dei giocatori la possibilità di modificare oltre 40 veicoli differenti con oltre 1000 parti da sostituire e aggiustare. La meccanica del gioco resta invariata rispetto a quella che gli utenti PC hanno avuto modo di apprezzare.

Lo sviluppo di Car Mechanic Simulator Pocket Edition 2 è curato dallo studio polacco Ultimate Games. La stessa software house ha sviluppato anche la versione precedente rilasciata nel 2019 sempre su Nintendo Switch.

Il gameplay è basato sulla gestione di una officina che riceverà la visita di diverse vetture a cui è necessario effettuare manutenzione. I giocatori dovranno riparare i veicoli e sostituire le componenti danneggiate seguendo la giusta sequenza di smontaggio e scegliendo i giusti pezzi di ricambio.

Come confermato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games S.A.: "Il gioco è ricco di contenuti ed offre una vasta gamma di feature interessanti per tutti gli appassionati di macchine. Il miglioramento più grande in questa edizione è la fisica avanzata, modifiche al sistema meccanico, una grafica migliore e più opzioni per il test delle vetture".

Car Mechanic Simulator Pocket Edition 2 è disponibile dal 15 aprile 2022 su Nintendo eShop. Il simulatore è basato sulla versione 2018 del gioco PC che ha totalizzato il 90% di recensioni positive su Steam.