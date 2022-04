Dopo tantissimi anni di attesa, il progetto Avatar 2 sembra sempre più vicino al proprio debutto ufficiale. Il sequel della pellicola campione di incassi diretta da James Cameron dovrebbe arrivare nelle sale internazionali, tra cui l’Italia, il prossimo 14 dicembre.

Tuttavia, in attesa del primo trailer previsto nei prossimi giorni, i 20th Century Studios e Disney hanno deciso di regalare ai fan un primo assaggio del film. Le case di produzione hanno confermato che il nome ufficiale della pellicol sarà Avatar: The Way of Water.

Come più volte anticipato da James Cameron, regista e sceneggiatore, in questo sequel si andrà ad esplorare maggiormente il pianeta Pandora e si conosceranno nuove tribù Na‘vi. In particolare, nella lotta tra indigeni e la compagnia interplanetaria RDA sarà fondamentale l’apporto dato dai clan che vivono nel grande mare di Pandora.

We officially have a title! Avatar: The Way of Water 🙌💙 pic.twitter.com/v5bFUIZLH0 — Avatar (@officialavatar) April 28, 2022

A dare maggiore enfasi all’annuncio ci hanno pensato le parole del produttore Jon Landau durante il CinemaCon a Las Vegas: “Uno dei punti di forza delle sceneggiature di Jim Cameron è che vengono trattati sempre temi universali e riconoscibili. Al centro di ciascuno dei quattro sequel previsti vi sarà la famiglia di Sully. Ogni storia sarà stand-alone e avrà una propria conclusione ma, ma se considerati nel loro insieme, il viaggio attraverso tutti e quattro i film creerà una saga epica“.

Il lavoro di sviluppo dei sequel di Avatar si è rivelato più difficile del previsto per James Cameron e il suo team. Infatti, il regista Premio Oscar ha cercato di estendere sempre più i limiti introducendo nuove tecnologie e lavorando per offrire un prodotto visivamente incredibile.

Avatar: The Way of Water potrà contare su un frame rate di visione elevato, una risoluzione 3D ancora più profonda e coinvolgente. Il team ha lavorato per rendere il ritorno su Pandora un evento speciale anche sviluppando tecnologie inedite.



Il trailer sarà distribuito esclusivamente nei cinema nelle anteprime di Doctor Strange nel Multiverso della Follia della Marvel. Questo significa che il trailer di Avatar 2 arriverà il 4 maggio e poi sarà distribuito online la settimana successiva.



La sinossi della pellicola vede ancora una volta Jake Sully (Sam Worthington) impegnato a vivere la propria vita con la nuova famiglia su Pandora. Tuttavia, una minaccia nota torna sul pianeta per finire ciò che aveva iniziato, per questo Jake e Neytiri (Zoe Saldana) dovranno radunare un esercito Na’vi per proteggere Pandora.