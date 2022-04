Sony Pictures ha ufficialmente annunciato lo sviluppo del terzo film dedicato alla saga di Venom. Il simbionte alieno legato ad Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, tornerà per un nuovo capitolo la cui trama è ancora tutta da definire.

La scelta di Sony Pictures è maturata in seguito ai buoni risultati ottenuti da Venom: La furia di Carnage, sequel del primo capitolo della serie. Nonostante una produzione segnata dalla pandemia, l’uscita nelle sale ha riscosso il successo sperato e ha spinto i vertici ad investire nuovamente sul progetto.

Al momento non ci sono dettagli sullo sviluppo in quanto l’annuncio è arrivato durante il panel Sony al CinemaCon. Molto probabilmente, l’unica certezza attualmente disponibile è la presenza di Tom Hardy in quanto attore protagonista di tutte e due le pellicole precedenti.

Resta da capire se Venom 3 sarà ancora una volta un film slegato dalle avventure di Spider-Man. Sperando nella migliore delle ipotesi, ci potrebbe essere un punto di contatto tra i film Sony e il Marvel Cinematic Universe.

In questo senso lascia uno spiragli è fornito dalla scena dopo i titoli di coda vista in Venom: La furia di Carnage che in Spider-Man: No Way Home. In entrambe le pellicole, le scene sono collegate al tema del Multiverso e proprio nel film MCU si nota un particolare che potrebbe cambiare per sempre l’Uomo Ragno.

In attesa di maggiori dettagli, durante il CinemaCon, Sony ha anche rivelato alcuni dei progetti futuri in uscita nei prossimi anni. Nel 2023 farà il proprio debutto Kraven il Cacciatore, Madame Web e l’attesissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse. Nel 2024 invece arriverà El Muerto e forse anche Venom 3.