Durante il CinemaCon, Sony ha tenuto un evento in cui ha annunciato l’arrivo di tante nuove produzioni cinematografiche. Tra i vari annunci, spicca quello di un nuovo film dedicato ai Ghostbuster.

La decisione è arrivata dopo il successo registrato da Ghostbuster: Legacy, il sequel ma al tempo stesso reboot della saga. I fan potranno gioire per il ritorno degli Acchiappafantasmi che così saranno impegnati per il quarto film della serie, se si esclude la parentesi del 2016 con Ghostbuster, non ritenuto canonico.

Ricordiamo che la pellicola del rilancio è uscita nel 2021, diretta da Jason Reitman e vede nel cast Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. Inoltre, a sottolineare il forte legame con i precedenti film, sono presenti anche gli storici Acchiappafantasmi: Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, oltre a Sigourney Weaver e Annie Potts.

Come anticipato dalla stessa Sony, il film è ancora in fase preliminare e quindi non è possibile conoscere la sinossi della trama. Inoltre, non ci sono ancora conferme sul cast, ma è molto probabile che torneranno i protagonisti della precedente pellicola.

Considerando che si tratta di una pellicola totalmente nuova, Sony potrebbe dare vita ad un nuovo canone salutando definitivamente i Ghostbuster originali. In questo modo si potrebbero affrontare nuove strade e creare una storia del tutto inedita.

Ricordiamo che Sony è concentrata sullo sviluppo di nuovi film dedicati all’universo di Spider-Man e tra questi spicca un nome molto importante. Infatti, la saga di Venom avrà un terzo capitolo che vedrà sempre Tom Hardy come protagonista.