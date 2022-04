L’indecisione quando si vuole guardare qualcosa in streaming può rendere difficile la scelta di un qualsiasi film o una serie TV da guardare. Al fine di poter restringere il campo e decidere tra quelle di maggiore successo, vi proponiamo le classifiche TOP 10 dei contenuti più belli da guardare.

Entrambe le classifiche sono realizzare dal team di JustWatch e fanno riferimento al periodo compreso tra il 18 e il 24 aprile. Si tratta dei film e delle serie TV che hanno riscosso maggiore successo tra il pubblico in termini di numero di visualizzazioni e di gradimento.

Il team inoltre tiene conto di tutte le piattaforme attualmente attive in Italia. Questo significa che i film e le serie TV sono disponibili su tutti i servizi di streaming disponibili nel nostro paese: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Now, Infinity e Sky Go solo per citarne alcuni.

Indecisi su cosa guardare in streaming? Grazie alle TOP 10 di Justwatch potrete scegliere più facilmente i contenuti migliori

TOP 10 – Film in streaming

The Batman Spider-Man: No Way Home Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald Animali fantastici e dove trovarli The Help Spider-Man: Far From Home Le fate ignoranti Diabolik The Lighthouse Venom – La furia di Carnage

TOP 10 – Serie TV in streaming

Le fate ignoranti Better Call Saul Scissione The Dropout Moon Knight Diavoli Russian Doll This is us Euphoria Grey’s Anatomy

Il film più visto nella settimana è The Batman, pellicola del 2022 diretta da Matt Reeves. La storia segue le vicende del personaggio dei fumetti, interpretato da Robert Pattinson. Il cavaliere oscuro deve portare avanti le proprie indagini per arrestare il serial killer noto come Enigmista.

Guadando la classifica delle serie TV invece, la prima posizione è occupata da Le fate ignoranti. La serie è diretta da Ferzan Özpetek, già regista del film omonimo da cui la storia è tratta. La protagonista è Antonia, una donna rimasta vedova ma che dopo la morte del marito scopre la sua seconda vita. L’uomo era coinvolto in una relazione extraconiugale con un altro uomo. Antonia cercherà di conoscere l’amante del marito e ne nascerà una profonda amicizia.