Nei giorni scorsi, il produttore Iccocn ha lanciato il nuovo monitor 27C1U che si va configurare come un prodotto molto interessante. Il pannello da 27 pollici può vantare una risoluzione 4K pari a 3840x2160p che lo rende adatto sia ai content creator che per i gamer.

Infatti, grazie alle specifiche tecniche, si configura come un prodotto pensato per la fascia medio-alta del mercato ma con un prezzo molto interessante. A circa 400 dollari, gli utenti potranno portarsi a casa un monitor IPS dotato di copertura sRGB al 100% e DCI-P3 al 98%.

La calibrazione avviene in fabbrica, quindi il monitor Innocn 27C1U potrà essere installato ed utilizzato senza problemi. La luminosità massima si aggira sui 400 nits e il sistema può vantere 1.07 miliardi di colori a 8bits.

Innocn 27C1U è un monitor 4K da 27 pollici pensato per tutti i gamer e i content creator che cercano un pannello con colori fedeli contrasto dinamico

L’accuratezza della gamma cromatica lo rende adatto a tutti coloro che abbiano bisogno di una visione fedele ai contenuti originali. Inoltre, il pannello può vantare anche un ampio angolo di visione che arriva a 178 gradi.



Grazie alla modalità FreeSync adattiva, il contrasto dinamico permette di offrire un’esperienza di visione più immersiva. Che si stia giocando o vedendo un film, i neri diventano più profondi mentre l’illuminazione cambia dinamicamente per migliorare la fruizione dei contenuti multimediali.

Per collegarsi a Innocn 27C1U è possibile sfruttare la porta USB Type-C che permette di collegarsi in 4K ma al tempo stesso scambiare dati e ricaricare i device a 65W. Non mancano anche due porte USB 3.0, due HDMI e una uscita un jack audio da 3.5mm. Il monitor funziona perfettamente se collegato ad un laptop, Mac, smartphone, tablet e permette di utilizzarlo come monitor secondario o principale.