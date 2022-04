Carrefour decide di ritirare alla vendita una serie di prodotti, tra cui marchi ben noti al pubblico, a causa di possibili problemi alla salute di chi li ingerirà, una notizia che non deve assolutamente allarmare i consumatori, in quanto in negozio si trovano tutti i dettagli ed i lotti coinvolti.

Dopo la pericolosità riscontrata nelle uova Kinder, ecco aggiungersi all’elenco altri prodotti, in particolare parliamo di alcuni lotti dei gelati Bounty, Twix, Mars e M&M’s, ritenuti pericolosi a causa di un quantitativo di ossido di etilene superiore al limite di legge, in alcuni ingredienti utilizzati. Da non trascurare nemmeno la presenza di lattosio nelle mozzarelle Vivibene, originariamente contrassegnate per gli intolleranti al lattosio, ma all’interno delle quali, comunica lo stesso produttore, se ne potrebbero trovare piccoli quantitativi.

Carrefour: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Per superare i problemi relativi ai suddetti prodotti, Carrefour ha recentemente presentato al pubblico una nuovissima campagna promozionale, con alle spalle sconti pazzeschi, tantissimi prodotti sono in vendita a solo 1 euro, promettendo una varietà difficilmente visibile altrove in Italia.

Nel caso in cui foste invece interessati alla telefonia mobile, sappiate essere presente anche il Realme C25Y, un modello di smartphone decisamente economico, il cui prezzo si aggira attorno ai 139 euro, con tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, ma anche frontale da 8 megapixel ed una batteria da 5000mAh.

Il volantino Carrefour può essere visionato al completo, direttamente nelle pagine che trovate qui.