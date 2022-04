Kinder: non è ancora finita, la salmonella contagia nuovi tipi di cioccolato

Prosegue l’avanzata dei prodotti Kinder infetti dalla salmonella arrivando a coinvolgere ben 134 (di cui 105 confermati e 29 in fase di accertamento) individui in Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, e anche in Italia. Tra i contagiati vi è anche un bambino di appena 10 anni.

Kinder: l’EFSA e i nuovi prodotti rimossi dal mercato

Come dice l’EFSA, Autorità per la sicurezza Alimentare Europea, la situazione è piuttosto grave. L’agenzia dell’Unione europea ha scritto: “Il focolaio è caratterizzato da una percentuale insolitamente alta di bambini di età inferiore ai 10 anni ricoverati in ospedale, alcuni con gravi sintomi clinici come dissenteria mista a sangue. Sulla base di interviste ai pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati individuati quale probabile via di infezione alcuni prodotti a base di cioccolato“.

Ha poi concluso: “I casi sono stati individuati mediante tecniche avanzate di tipizzazione molecolare. Poiché questa metodica di test non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, è possibile che alcuni episodi non siano stati individuati”.

Quali sono i prodotti Kinder rimossi negli ultimissimi giorni?