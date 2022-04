In questi ultimi giorni è stata lanciata una nuova iniziativa molto allettante e che riguarda il colosso dell’e-commerce Amazon. In particolare, sarà possibile ottenere un buono dal valore di 100 euro e tutto in maniera gratuita. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Amazon: ecco come ottenere un buono dal valore di 100 euro totalmente gratis

Tutti gli utenti potranno ottenere un buono Amazon dall’enorme valore di ben 100 euro e il tutto in maniera totalmente gratuita. Per farlo, sarà però necessario aprire un nuovo ING conto corrente Arancio. Nello specifico, gli utenti interessati dovranno aprire questo nuovo conto, dovranno attivarli e dovranno versare una somma entro il 16 maggio 2022.

Dopo di che, bisognerà semplicemente attendere che venga erogato in maniera automatica il buono Amazon dal valore di 100 euro, il quale è spendibile per acquistare un qualsiasi prodotto presente sullo store.

Gli utenti interessati ad ottenere il buono da 100 euro da spendere sullo store del colosso dell’e-commerce avranno tempo fino al 28 aprile 2022 per aprire un nuovo ING conto corrente Arancio. Vi ricordiamo che questo conto è piuttosto conveniente in quanto è pressoché gratuito, infatti non sono previsti né i costi di apertura né i costi per la gestione del conto. La promozione per ottenere il buono terminerà il 16 maggio 2022. Dopo questa data, verrà erogato il premio entro 180 giorni.

Per maggiori dettagli riguardanti l’iniziativa, vi invitiamo comunque a leggere la sezione dedicata presente sul sito ufficiale di ING. Qui, ad esempio, è stato riportato il seguente messaggio: “Con Modulo Zero Vincoli e l’accredito dello stipendio hai canone, prelievi e bonifici gratis! In più, solo per i nuovi clienti, fino al 28/04 c’è un’offerta a due zeri:

Buono Regalo Amazon.it da 100€!”