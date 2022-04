Amazon Prime Video nel corso di questi ultimi mesi si è accreditata come una delle piattaforme streaming preferita dagli italiani. A favorire il successo di questo portale, che deve competere con giganti come Sky o Netflix, è senza dubbio l’esclusiva della Champions League con una partita a settimana.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Da qui al mese di maggio, gli appassionati di calcio si potranno gustare le partite finali della Champions League con i match delle semifinali. A fare la differenza tra Amazon Prime Video ed altri portali dedicati allo streaming è anche una differente strategia commerciale. In controtendenza ad altri portali, chi sceglie di attivare un ticket con Prime Video può ancora accedere ad un mese gratis.

Tutti i nuovi iscritti potranno quindi provare per trenta giorni il servizio, senza dover sottostare ad vincolo formale per una successiva conferma. In caso di conferma per l’abbonamento il prezzo previsto per il pagamento della pay tv è di 3,99 euro al mese. Possibile anche la sottoscrizione annuale per un pari di 36 euro ogni dodici mesi.

I clienti che decidono di attivare Prime Video e desiderano un metodo per non pagare il servizio di Amazon possono anche affidarsi ad altre iniziative Vodafone, ad esempio, assicura la possibilità di accedere al servizio a costo zero grazie alle sue iniziative per l’intrattenimento. Il ticket Vodafone TV al costo base di 5 euro al mese prevede ampi contenuti di serie tv e film e la disponibilità di Amazon Prime Video è assicurata per il primo anno senza spese extra.