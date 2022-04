Gray Powell, un programmatore di software Apple, ha lasciato un prototipo di iPhone 4 in un bar di Redwood City, in California, nel 2010. All’epoca era una cosa importante e l’episodio attirò persino l’attenzione delle autorità legali statunitensi. Le immagini di un’altra tecnologia molto attesa si sono ora fatte strada online più o meno allo stesso modo, più di un decennio dopo.

Android Central ha pubblicato sabato sera le immagini del Pixel Watch di Google a lungo vociferato. Le fotografie che vedete sono state ottenute dalla pubblicazione da qualcuno che ha scoperto lo smartwatch in un ristorante negli Stati Uniti. Le immagini confermano che il Pixel Watch avrà un quadrante circolare con piccole cornici del display. Se guardi da vicino, puoi vedere che il cinturino del wearable si collega direttamente alla sua custodia utilizzando un meccanismo di chiusura che sembra essere proprietario di Google e che ricorda il design utilizzato da Fitbit sui suoi smartwatch Versa e Sense (Google ha acquisito l’azienda nel 2021).

Google Pixel Watch dovrebbe essere rilasciato ad agosto

L’orologio ha un singolo pulsante adiacente alla corona e quella che sembra essere una porta per microfono o altimetro. Sul retro del dispositivo è presente un sensore ottico della frequenza cardiaca. Sfortunatamente, l’orologio non avanzerebbe oltre la schermata di avvio, quindi non ci sono foto di esso con Wear OS 3. Google svelerà Pixel Watch il 26 maggio, secondo un’affermazione di gennaio del leaker Jon Prosser. Il nome Pixel Watch è stato recentemente registrato dall’azienda ma al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle caratteristiche del dispositivo.