Stiamo iniziando ad avere un’idea del Samsung Galaxy Watch 5 prima della sua uscita programmata nei prossimi mesi e una nuova fonte prevede che non vedremo una versione classica dell’orologio e che la lunetta girevole potrebbe anche essere rimosso.

Queste informazioni provengono dall’affidabile SamMobile, che afferma che avremo un Galaxy Watch 5 e un Galaxy Watch Pro. Il Galaxy Watch 4 e il più grande e costoso Galaxy Watch 4 Classic sono stati gli smartwatch rilasciati l’anno scorso.

Galaxy Watch 5 Pro potrebbe non esserci

Al momento non è chiaro se il Galaxy Watch 5 Pro sarà un successore diretto del Galaxy Watch 5 Classic: è possibile che Samsung stia solo cambiando il nome e nient’altro, ma dovremo aspettare e vedere. La lunetta girevole lungo il lato del display è stato uno degli aspetti migliori dei precedenti Galaxy Watch, in particolare il Galaxy Watch 4 Classic. Significa che i device possono essere azionati fino a un certo punto senza toccare lo schermo, in modo simile a come funziona la corona digitale sull’Apple Watch.

Tuttavia, secondo le fonti di SamMobile, è ‘ancora incerto’ se la ghiera girevole sarà inclusa nel Samsung Galaxy Watch 5 Pro (supponiamo che il normale Galaxy Watch 5 non ce l’abbia, dal momento che il Galaxy Watch 4 standard non lo ha).

Secondo l’attuale voce, i dispositivi Galaxy Watch 5 verranno rilasciati insieme a una nuova versione di One UI Watch in esecuzione su Wear OS 3, quindi potrebbero esserci anche miglioramenti software in attesa. Se Samsung seguirà la stessa linea temporale dell’anno scorso, potremmo vedere i dispositivi indossabili ad agosto.