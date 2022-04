Si ritiene che Google Pixel 6a sia una variante a basso costo del Pixel 6 e la domanda principale è ‘cosa sacrificherà Google per mantenere basso il prezzo?’ – una richiesta alla quale potremmo aver appena ricevuto risposta. L’app della fotocamera di Google è condivisa tra i telefoni Pixel, con le stesse modalità visualizzate su tutti. La modalità Motion, tuttavia, non sarà disponibile su Pixel 6a, secondo lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, come riportato da XDA Developers.

Il codice per i suggerimenti pop-up, che ti aiuta a imparare a utilizzare una modalità la prima volta che la usi, sembra affermare specificamente che non apparirà su un telefono chiamato ‘bluejay’, che in precedenza pensavamo fosse il Pixel 6a.

Google Pixel 6a farà a meno di questa funzione

Se il pop-up dei suggerimenti non viene visualizzato, è molto probabile che la modalità non sia affatto disponibile. La modalità movimento è una tecnologia che ti consente di scattare molte foto di un oggetto in movimento e l’apprendimento automatico produrrà un’immagine nitida con uno sfondo sfocato stilizzato.

Quindi sembra che la modalità movimento sarà una delle funzionalità del Pixel 6a che andrà persa, tuttavia non siamo sicuri che infastidirà troppo i clienti. La modalità Motion non era uno dei principali punti di forza della serie Google Pixel 6; invece, l’azienda ha fatto un affare molto più grande con Magic Eraser, che consente agli utenti di eliminare oggetti o persone indesiderati sullo sfondo delle foto.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la modalità movimento è altamente situazionale: raramente vorrai catturare l’immagine di un oggetto in movimento, soprattutto considerando quanto sono stilizzati gli scatti. È chiaro che gli utenti Pixel non sono entusiasti di questa funzione della fotocamera come altri.

Possiamo capire che gli utenti siano irritati se Magic Eraser è stato rimosso dal Pixel 6a, ma non pensiamo che molti si preoccuperanno se la Modalità movimento non è inclusa nel prossimo telefono.