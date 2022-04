Le app di social networking prendono costantemente funzionalità l’una dall’altra per stare al passo con le ultime tendenze. Oltre a introdurre da molto tempo nuove funzionalità con funzionalità comparabili, Snapchat, Instagram, TikTok e YouTube hanno tutti aggiunto nuove funzionalità simili negli ultimi anni, che è stata molto diffusa in molte altre attività negli ultimi due anni.

I cortometraggi, la risposta di YouTube ai video in forma abbreviata di TikTok, sono stati introdotti per la prima volta nel 2020 e hanno raccolto un totale di cinque trilioni di visualizzazioni a gennaio 2022, secondo l’azienda. Tutte le piattaforme in cui sono disponibili YouTube Shorts, come telefoni e laptop Android, sono incluse nel totale, ad eccezione dei tablet, che non supportano la funzione.

YouTube Shorts arriverà presto per gli utenti con tablet

Gli appassionati di YouTube, invece, saranno lieti di sapere che Short sarà presto disponibile su dispositivi Android e iOS. Nonostante il fatto che non saranno disponibili su entrambe le piattaforme contemporaneamente, sappiamo che YouTube intende renderli disponibili sui tablet il prima possibile.

Secondo YouTube, la funzione Shorts sarà resa disponibile sulle app YouTube per tablet Android e iOS “nelle prossime settimane”. Gli utenti di tablet dovrebbero essere in grado di accedere a una pagina Shorts all’interno dell’app YouTube una volta che la nuova funzionalità sarà disponibile. Puoi trovare maggiori informazioni su come produrre un cortometraggio utilizzando un brano dalla raccolta di YouTube visitando la pagina di supporto.

Per accedere alla funzionalità, gli utenti che utilizzano i tablet dovranno aprire l’app YouTube e spostarsi nella sezione dedicata agli Shorts per iniziare ad utilizzare la funzionalità.