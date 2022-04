La Ferrari 296 GT3 è stata anticipata da una serie di immagini che ne mostravano le linee ma il debutto ufficiale della vettura è avvenuto sulla Pista di Fiorano. I collaudatori hanno completato con successo due giorni di test sul circuito per verificare tutte le funzionalità della macchina.

Questi primi chilometri percorsi permetteranno di ottenere importanti feedback sia per il reparto di tecnici che di ingegneri. Infatti, il test non ha evidenziato grandi problemi e si è svolto esattamente come programmato.

Si sono svolti giri veloci e sequenze più lunghe con rientri al box per effettuare prove di pit stop. Al volante della Ferrari 296 GT3 si sono alternati Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini mentre il CEO Benedetto Vigna ha partecipato ai test parlando sia con gli ingegneri che con i piloti.

La Ferrari 296 GT3 ha girato in pista a Fiorano ottenendo importanti dati per lo sviluppo della vettura pensata per le Competizioni GT

“Sono felicissimo di come i due giorni di test a Fiorano siano andati. La Ferrari 296 GT3 è una macchina divertente e precisa da guidare. In questa fase dello sviluppo siamo concentrati sul testare i sistemi e sull’affidabilità e siamo molto contenti dei dati ottenuti” queste le parole di Alessandro Pier Guidi.

Ricordiamo che la Ferrari 296 GT3 è destinata prendere il posto della 488 GT3 nel mondo della Competizioni GT ed endurance. Non si tratta di una sfida facile, in quanto la 488 GT3 è diventata una delle vetture più vincenti di sempre per il Cavallino Rampante. I trionfi totalizzati ammontano a 107 titoli con 429 vittorie su 770 partenze, numeri che a Maranello sperano di superare velocemente.