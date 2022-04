Carrefour avvicina moltissimo gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che ai soliti beni di prima necessità; all’interno del volantino attivato nel periodo, infatti, è possibile trovare un buon quantitativo di sconti speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Coloro che vorranno acquistare, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale. In aggiunta, tutti i prodotti sono tranquillamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto nella loro variante no brand, che prevede aggiornamenti decisamente più tempestivi per tutti.

Carrefour: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Da Carrefour, grazie al volantino partito il 19 aprile 2022, i prezzi sono davvero imbattibili su un numero elevatissimo di prodotti, inclusi ad esempio gli smartphone di ultima generazione. All’interno della campagna promozionale, spicca chiaramente l’ottimo Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a soli 799 euro, pronto per far risparmiare tutti coloro che vogliono sempre il massimo, con il minimo sforzo.

Le alternative sono perlopiù legate ala fascia intermedia della telefonia mobile, tra le quali possiamo trovare anche Galaxy A12, in vendita a 139 euro, passando anche per Motorola Moto G31 a 199 euro, xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, oppure TCL 20Y a 119 euro e Oppo A54 a 189 euro. Questi sono i migliori modelli in promozione, ma è importante notare che le pagine delle offerte del volantino Carrefour sono oltre 44, ecco quindi il motivo per il quale non dovete mancarle assolutamente a questo link.