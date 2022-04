Il volantino Carrefour non finisce mai davvero di stupire gli utenti, anche in questi giorni di metà Aprile, infatti, tutti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale davvero ricchissima di occasioni e di contenuti da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in esclusiva assoluta presso i negozi sul territorio nazionale; ciò sta a significare che per fruire degli sconti sarà strettamente necessario recarsi fisicamente in un punto vendita, senza però doversi minimamente preoccupare delle scorte disponibili.

Carrefour: ecco il volantino che tutti stavano cercando

Carrefour non vuole essere da meno, rispetto ad Esselunga, per questo motivo ha ufficialmente deciso di lanciare una campagna promozionale che potesse coinvolgere anche gli utenti alla ricerca della tecnologia più economica. All’interno del volantino ha trovato posto il Motorola Moto E20, un dispositivo assolutamente economico, dato il prezzo di vendita di soli 99 euro, e commercializzato alle più normali condizioni: garanzia di 24 mesi e completamente no brand.

Nell’eventualità in cui non lo conosceste, ricordiamo essere un dispositivo con display da 6 pollici di diagonale, affiancato da un processore dual-core, ma anche 2GB di RAM ed una batteria complessivamente soddisfacente, in termini di durata complessiva. L’acquisto, come ampiamente raccontato ed anticipato, potrà essere completato in esclusiva presso i negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda; per godere di una visione d’insieme della campagna, ricordiamo comunque essere disponibile il sito.