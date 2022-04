WhatsApp: niente più messaggi eliminati prima che li leggiate, ecco come recuperarli

La storia di WhatsApp ha insegnato che sono tante le possibilità che la nota piattaforma mette a disposizione ogni giorno, in modo da migliorarsi. Gli aggiornamenti sono una costante del client di messaggistica istantanea più famoso al mondo, il quale infatti si è guadagnato il titolo di applicazione più famose in assoluto e non solo in tale ambito.

Ci sono delle modifiche che però gli utenti non hanno accolto di buon grado, come ad esempio quelle riguardanti i messaggi e la cancellazione di questi ultimi. Proprio riguardando tale fattispecie, non si finisce mai di parlare della possibilità di cancellare i messaggi su WhatsApp anche se già inviati. In questo modo l’utente potrà rendere praticamente impossibile leggere il messaggio al proprio interlocutore, ovviamente tranne nel caso in cui questo non abbia già letto. Esisterebbe per un modo per evitare tutto questo se siete dall’altro lato della barricata, leggendo ugualmente tutto.

WhatsApp: ecco l’applicazione perfetta per leggere ugualmente i messaggi eliminati

Molto spesso l’idea degli utenti appartiene ad un caro vecchio detto: ad ogni problema può esserci una soluzione. Su WhatsApp è possibile cancellare i messaggi prima che l’interlocutore possa leggerli, ma a quanto pare con un’applicazione di terze parti potrà farlo ugualmente.

WAMR, questo è il nome dell’applicativo da scaricare, permette di immagazzinare praticamente tutti i contenuti di ogni notifica in arrivo, permettendo agli utenti di leggere tutto ciò che eventualmente dovesse essere cancellato di proposito. L’applicazione almeno per il momento risulta legale al 100% oltre che gratuita per tutti coloro che la scaricano dal web.