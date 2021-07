WhatsApp: WAMR è l'app per recuperare i messaggi eliminati in chat

Per più anni si è parlato di tantissimi aspetti di WhatsApp, a partire dalle sue funzionalità fino ad arrivare alle problematiche da cui è affetta l’applicazione. Purtroppo si tratta di situazioni al limite, le quali non dipendono di certo dal colosso della messaggistica. Spesso infatti gli utenti si approfittano di quelle che sono le funzionalità di WhatsApp o magari di qualche trucchetto utilizzato grazie ad applicazioni di terze parti.

Per quanto riguarda le funzioni, non si può di certo dire che WhatsApp non abbia portato novità nel corso della sua storia. La celebre app che nasce infatti come semplice piattaforma di messaggistica, si è evoluta portando numerose feature. Tra queste ce ne una che ha stupito tutti ormai anni fa, ovvero quella che permette la cancellazione di un messaggio anche se già recapitato al destinatario. Ovviamente il tutto a patto che quest’ultimo non abbia già letto il contenuto. Ma c’è un metodo per recuperare i messaggi eliminati di proposito?

WhatsApp: ecco il trucco per recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito in chat

Secondo quanto riportato dall’esperienza diretta di alcuni utenti, esisterebbe l’applicazione perfetta per recuperare i messaggi. Si tratta di WAMR, applicazione che va scaricata e tenuta attiva in background.

Questa intercetterà tutte le notifiche in arrivo per quanto riguarda WhatsApp, memorizzandone il contenuto. In questo modo quindi tutti avranno l’opportunità di andare a ritroso e trovare il contenuto che è stato volutamente cancellato dal proprio interlocutore. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita e legale per tutti gli utenti.