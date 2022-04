Secondo le ultime indiscrezioni il colosso sud coreano Samsung ha già in cantiere quello che l’anno prossimo sarà il nuovo top di gamma, insieme al Galaxy S22 FE. Stiamo ovviamente parlando di Galaxy S23.

Le indiscrezioni parlando sulla scelta del colosso sul processore da utilizzare, che sembrerebbe essere, almeno al momento, orientata verso MediaTek. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 potrebbe montare un chip MediaTek

Le notizie arrivano dall’informatore Yogesh Brar che ritiene che per ora Samsung non avrebbe in programma di utilizzare chipset MediaTek Dimensity per i suoi prossimi smartphone. In altre parole, il colosso sudcoreano impiegherebbe ancora chipset Snapdragon o Exynos per Samsung Galaxy S22 FE e la gamma Galaxy S23 a seconda del mercato di destinazione.

Tuttavia Samsung potrebbe essere ancora indecisa sul da farsi, quindi non è detto che l’opzione Mediatek sia del tutto esclusa. Se il produttore decidesse di effettuare la transizione, è probabile che utilizzerà il chipset Dimensity al posto del SoC Snapdragon, piuttosto che abbandonare i chip Exynos proprietari.

Al momento è difficile prevedere quali scelte Samsung effettuerà, soprattutto in questi tempi particolarmente incerti per quanto riguarda l’approvvigionamento e non solo. Samsung potrebbe anche introdurre l’utilizzo di parti di ricambio riciclate per ridurre i costi di riparazione, oltre che per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Scopriremo qualcosa in più nei prossimi mesi.