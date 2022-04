I prezzi sono in caduta libera da Unieuro, in questi giorni gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere molto meno di quanto avrebbero mai pensato, riuscendo ad accedere a prodotti di ottima qualità, dietro il pagamento di una cifra risicatissima.

Il volantino segue esattamente le stesse linee delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti potranno tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio nazionale, con la diretta aggiunta del sito ufficiale. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro, che offerte assurde per tutti

Innumerevoli smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, in questo modo tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere a prodotti dalla qualità superiore, senza spendere troppo. Non volendo superare i 500 euro complessivi, sarà possibile affidarsi a Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo Reno6, Redmi Note 11, Oppo A94, Oppo A74, Oppo A54s, Galaxy A52s, Galaxy A32, Galaxy A13, Redmi 9C, Redmi Note 11 o Oppo A16s, solamente per citarne alcuni.

In caso contrario, segnaliamo comunque la presenza di due top di gamma, quali sono Galaxy S22 Ultra, disponibile a 1379 euro, ed anche Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo finale si aggira sui 649 euro. Questo e molto altro ancora vi attende nel periodo corrente da Unieuro, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, aprite subito le pagine che trovate online sul sito.