In negozio sono stati attivati sconti decisamente interessanti, i prezzi che Coop e Ipercoop hanno deciso di mettere sul piatto per milioni di utenti, sono indiscutibilmente tra i più bassi che si siano mai visti.

Per spendere poco non sono necessarie operazioni troppo complicate, in quanto basterà decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, ed il gioco è pressoché fatto. Il risparmio è notevole, ma sopratutto risulta essere alla portata di tutti, in quanto le scorte non dovrebbero essere in nessun modo limitate.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono da non credere

La spesa da Coop e Ipercoop è ridotta ai minimi termini, sull’acquisto di uno dei modelli più chiacchierati e desiderati degli ultimi anni. Stiamo parlando di un prodotto legato alla fascia bassa della telefonia mobile, quale è appunto lo Xiaomi Redmi Note 10, disponibile sul mercato del 2021. Il prezzo attuale appare sin da subito conveniente, poiché basteranno 179 euro per l’acquisto, considerata la variante no brand e la garanzia di 24 mesi.

Coloro che non dovessero conoscerlo, devono comunque sapere disporre di un display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, un processore octa-core, ma anche connettività 5G, ed una batteria in grado di renderlo quasi alla pari di uno dei migliori battery phone. L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato in esclusiva presso i negozi in Italia, per maggiori informazioni collegatevi al sito ufficiale, scoprendo tutti gli altri sconti pensati appositamente per voi dall’azienda.