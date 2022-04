Sono davvero tante le problematiche legate al conflitto tra Russia e Ucraina che stanno emergendo negli ultimi giorni. La questione legata alle centrali nucleari continua a mantenere il clima altamente teso, il quale continua a peggiorare giorno dopo giorno. Uno dei motori di questo clima è anche la vicenda che coinvolge i soldati russi nella città radioattiva per eccellenza: Chernobyl. La suddetta è divenuta famosa per via del disastro nucleare avvenuto nel 1984, ma il caos che virava intorno alla vecchia centrale un tempo sta per essere risvegliato. I soldati russi si stanno mostrando estremamente temerari e hanno incominciato a “giocare” con le sostanze pericolose presenti sul posto.

Chernobyl, BBC: i soldati russi stanno rischiando davvero grosso

Come anche riportato dalla BBC, l’agenzia statale ucraina che si occupa di gestire la zona di esclusione di Chernobyl ha denunciato il furto da parte dei soldati russi di ben 133 sostanze altamente radioattive e letali. L’agenzia ci ha tenuto a specificare che “anche una piccola quantità è mortale se gestita in modo non professionale”. Atti di scelleratezza tali sono molto pericolosi e al momento “non è nota la posizione delle sostanze rubate”.

Petro Kotin, capo dell’operatore nucleare statale ucraino Energoatom, in seguito ad un sopralluogo nelle aree occupate, ha emanato un nuovo allarme. Secondo lui, i soldati russi che hanno avuto accesso alle aree riservate di Chernobyl, “devono aspettarsi malattie provocate dalle radiazioni in vari gradi di gravità”.

La guerra non si ferma: l’Ucraina sulla difensiva ma Mosca continua gli assalti

Inoltre la Russia non si è fermata: ha utilizzato bombe al fosforo nel Donbass e ha in mente di utilizzarle anche a Mariupol. L’esercito di Putin sta ancora tutt’ora bombardando le regioni di Donetsk e Lugansk, ma le forze armate ucraine stanno rispondendo bene, provocando infatti la distruzione di veicoli, artiglieria e carri armati dei suoi nemici.

Nel corso di questo dannoso e pericoloso conflitto, lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina considera un ulteriore effetto collaterale, ossia di compiere un’azione provocatoria in Transnistria per accusare l’Ucraina di aggressione contro la Moldavia.