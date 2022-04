Con il volantino Esselunga gli utenti hanno davvero la certezza di riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato, grazie proprio ad una campagna promozionale ricchissima di contenuti e di prezzi bassissimi.

Il volantino che trovate descritto nel nostro articolo, riprende tutto quanto di buono avevamo visto nelle scorse settimane, proponendo infatti la possibilità di accedere gratuitamente agli sconti in ogni negozio, senza differenze territoriali di sorta. La campagna promozionale, inoltre, prevede la garanzia di 24 mesi su ogni acquisto, ed anche la variante no brand per la telefonia mobile.

Esselunga: che offerte assurde per tutti

I prezzi di Esselunga sono fortemente scontati nelle più svariate categorie merceologiche e fasce di appartenenza, come al solito osserviamo quanto ha da offrire in merito alla telefonia mobile. In primis, il prodotto più in voga e richiesto del momento, è chiaramente l’Apple iPhone 13, disponibile a soli 868 euro, rappresenta una cifra da non lasciarsi assolutamente sfuggire, data la recente commercializzazione e la presenza di 128GB di memoria interna.

Gli utenti che invece sono più interessati ad un dispositivo Android, potranno decidere di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE, uno smartphone anch’esso molto recente e dalle prestazioni incredibili, disponibile a soli 598 euro.

Le opportunità di risparmio da Esselunga non mancano assolutamente, in quanto al di sotto dei 328 euro sono anche disponibili Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo A16s, Galaxy A52s e Xiaomi Redmi 9AT. Tutti i prodotti sono visionabili a questo indirizzo.