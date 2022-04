La nota casa automobilistica MINI sta preparando l’arrivo della nuova generazione della sua MINI Countryman. Prima del suo debutto, l’azienda ha bisogno di effettuare svariati test su strada, in modo da verificarne le prestazioni e l’affidabilità. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la nuova vettura del marchio è stata spiata su strada proprio durante alcuni test.

MINI Countryman: la nuova vettura del marchio spiata su strada durante alcuni test

Il debutto ufficiale della nuova generazione della MINI Countryman si fa sempre più vicino. Secondo i rumors, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato automobilistico verso la fine di quest’anno e dovrebbe essere prodotta in Germania. Come già accennato, infatti, in queste ore sono emerse in rete alcune foto ritraenti la nuova vettura su strada durante alcuni test.

1 su 3

Nello specifico, la vettura della nota casa automobilistica MINI è stata spiata su strada lungo il tracciato del Nurburgring e, come è facile immaginare, risulta piuttosto camuffata per non svelarne il design. Nonostante questo camuffamento, però, è comunque possibile scorgere diversi dettagli stilistici.

In particolare, risalta subito all’occhio la presenza di nuovi cerchi in lega dal design più deciso e aggressivo. Oltre a questo, sono poi presenti quattro terminali di scarico. Quello che sappiamo quasi per certo è che la nuova MINI Countryman si poggerà sulla piattaforma FAAR del Gruppo BMW, ovvero la stessa che vedremo a bordo della prossima BMW X1. Dal punto di vista prestazionale, invece, le indiscrezioni parlano della possibile presenza del Plug-in in grado di raggiungere una potenza massima di ben 326 CV. In seguito, potrebbe inoltre arrivare una versione full electric.