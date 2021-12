La casa automobilistica MINI si appresta ad annunciare la nuova generazione della sua MINI Cooper. Qualche settimana fa, in particolare, l’azienda aveva svelato già qualche dettaglio estetico, ma ora sono emerse in rete delle foto che ne hanno rivelato il design.

MINI Cooper: ecco come sarà il design della nuova generazione

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune immagini ritraenti la nuova generazione della MINI Cooper. In particolare, ha pubblicare le immagini sono state pubblicate dall’utente wilcoblok sulla propria pagina Instagram.

Da queste immagini risalta subito all’occhio che la vettura non è nemmeno camuffata, quindi sembra che ci troviamo di fronte al design definitivo. Osservando le immagini in questione, possiamo notare come la vettura non perderà il suo classico design, almeno sulla parte frontale, dove spiccano come sempre i classici fari di forma circolare.

Tuttavia, le vere novità sembra che le troveremo sulla parte posteriore. Qui, infatti, possiamo notare un nuovo look estetico dei gruppi ottici, che risultano essere di forma triangolare. Oltre a questo, spicca poi la presenza della scritta Cooper S in un inserto nero. Le immagini pubblicate lasciano poi intravedere anche la parte frontale, dove sembra esserci un’ampia zona per un display (forse adibito per il sistema di infotainment).

Nonostante queste immagini, sappiamo bene che dobbiamo comunque attendere ancora delle conferme ufficiali da parte della nota casa automobilistica. Staremo a vedere quindi se il design della nuova vettura a marchio MINI sarà effettivamente così o se presenterà qualche piccolo dettaglio estetico differente da quanto visto in queste immagini.

