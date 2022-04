Android Auto è un’ancora di salvezza per chiunque faccia affidamento sul proprio smartphone per fornire indicazioni stradali e navigazione nel proprio veicolo. Semplifica inoltre il processo per soddisfare le tue esigenze di informazioni e può essere utilizzato in una varietà di veicoli.

È un’esperienza generalmente soddisfacente che, secondo Auto Evolution, si spera continuerà a migliorare man mano che Android Auto 7.5 diventa accessibile tramite Google Play Store solo poche settimane dopo essere stato prima messo in beta test e poi rilasciato al pubblico.

Google Android Auto arriva alla versione 7.5

Anche se Android Auto 7.5 sembra essere un aggiornamento stabile, potrebbe causare problemi ai clienti che sono soddisfatti della loro esperienza 7.4. Il fatto che sia stato rilasciato significa che il beta test ha avuto successo e quindi non dovrebbero esserci problemi seri. Anche se all’inizio Android Auto 7.5 funziona perfettamente, c’è sempre la possibilità che introduca nuovi bug per i consumatori che in precedenza erano soddisfatti della loro esperienza con Android Auto, indipendentemente da come funzionava inizialmente.

Secondo Auto Evolution, questo aggiornamento non intende essere una revisione completa del software con nome in codice Coolwalk, che avrà invece un’interfaccia utente ridisegnata che consentirà innovazioni come il multitasking limitato. Google sta ancora tenendo sotto controllo i dettagli dell’aggiornamento. Android Auto 7.5 viene attualmente distribuito in più fasi tramite il Google Play Store. Puoi attendere fino a quando non sarà nuovamente disponibile o eseguire un aggiornamento manuale utilizzando un APK.