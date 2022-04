Xiaomi, una potenza cinese, ha lavorato allo sviluppo del suo primo veicolo elettrico. La società ha ricevuto l’approvazione per un nuovo brevetto per veicoli elettrici. Il brevetto, relativo al design dell’auto elettrica di Xiaomi, è stato depositato nel 2019.

Non ci sono dettagli sulla probabile data di rilascio dell’auto elettrica Xiaomi, ma i documenti di brevetto mostrano un design di SUV o berlina con diverse modifiche. Un altro brevetto per i moduli fotocamera grandangolari di Xiaomi per veicoli elettrici è stato depositato alla fine dello scorso anno ed è stato autorizzato solo di recente. Secondo il brevetto, il sistema della fotocamera acquisirà foto grandangolari e sarà composto da molti moduli.

Xiaomi si prepara ad entrare nel mercato dei veicoli elettrici

Secondo Xiaomi, i soliti specchietti laterali a vista sarebbero stati rimossi dall’auto elettrica Xiaomi per aumentare l’autonomia. La parte anteriore dell’automobile vanta un design aerodinamico e si prevede che includerà una piattaforma tecnologica. Le telecamere sono montate sul tetto dell’auto e includono tre sensori che forniscono un quadro completo dell’ambiente circostante. La configurazione della telecamera riduce i punti ciechi e migliora la sicurezza generale. Il brevetto della fotocamera Xiaomi aiuterà a migliorare l’esperienza di guida fornendo al conducente un’immagine completa dell’ambiente circostante.

L’ultimo brevetto si aggiunge a un lungo elenco di oltre 800 brevetti automobilistici Xiaomi. Prevediamo che quando consegnerà il suo primo veicolo elettrico, avrà un prezzo competitivo e si adatterà perfettamente ai modelli attuali. Potrebbe essere solo questione di tempo prima di vedere l’automobile elettrica Xiaomi. Gli attuali 830 brevetti per auto elettriche Xiaomi hanno un valore di centinaia di milioni di dollari.