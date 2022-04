I migliori smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, la nuova campagna promozionale riesce a catturare l’attenzione dei consumatori, con una serie di riduzioni di prezzo assolutamente degne di nota, pronte a far spendere poco o niente su ogni prodotto.

Il volantino resta esattamente sulla medesima lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati indistintamente dalla provenienza, e sopratutto anche sul sito ufficiale. Il plus di questa seconda strada, è indiscutibilmente rappresentato dalla possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui comunque si dovessero spendere più di 49 euro, per il totale dell’ordine.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali.

Unieuro non si ferma più: ecco i nuovi sconti assurdi

Occasioni incredibili vi attendono in questi giorni direttamente da Unieuro, innumerevoli sono gli smartphone in promozione, a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile. In questo caso annoveriamo lo Xiaomi 11T Pro, disponibile a 579 euro, passando anche per Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 (acquistabile a 899 euro), oppure lo Xiaomi 12X, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro.

Gli utenti che invece vorranno cercare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, troveranno pane per i propri denti nella fascia intermedia della telefonia mobile, dove si posizionano Oppo A54s, Oppo Find X5 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A54s, Realme GT neo e similari.

Per conoscere da vicino il volantino, scoprendo quali sono i nuovi prezzi che l’azienda ha deciso di attivare nel periodo corrente, dovete collegarvi direttamente a questo link.