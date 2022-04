Secondo WABetaInfo, i nuovi miglioramenti della privacy per WhatsApp vengono ora implementati per gli utenti iOS e Android. In precedenza, potevi salvare automaticamente i file multimediali nel rullino fotografico del tuo telefono, ma ora questo sarà limitato alla scomparsa delle chat, rendendole più sicure e private.

Con questa nuova versione, WhatsApp disattiverà l’opzione ‘Visibilità multimediale’ per le chat scomparse su Android per impostazione predefinita. Su iOS, la funzione ‘Salva nel rullino fotografico’ sarà disabilitata. Di conseguenza, non sarai in grado di archiviare istantaneamente foto, video o GIF nella galleria del tuo telefono mentre la chat sta scomparendo.

WhatsApp si prepara all’ultimo aggiornamento

Queste opzioni automatiche sono disabilitate per impostazione predefinita. Tuttavia, se vai alle impostazioni e attivi le funzioni, puoi comunque salvare i file multimediali nella chat che scompare, oltre a scaricare direttamente il file multimediale. Questa funzionalità, secondo WABetaInfo, è stata ora inviata agli utenti beta e sarà disponibile a tutto il pubblico entro 24 ore.

In precedenza, WhatsApp ha lanciato un’altra funzionalità di sicurezza che impedisce agli utenti di condividere un messaggio già inviato a più di una chat di gruppo alla volta, il che potrebbe aiutare a ridurre la diffusione dello spam sul programma di messaggistica istantanea.

Una dimensione del file maggiore per la condivisione dei file sull’app di chat è una delle cose su cui WhatsApp sta attualmente lavorando. Prima di questo aggiornamento, WhatsApp aveva un limite di dimensione dei file di 100 MB per i file inviati o ricevuti tramite il servizio di chat. Questo limite verrà aumentato in modo significativo a 2 GB come risultato di questa nuova modifica. Tuttavia, tieni presente che questa funzionalità è attualmente disponibile solo per un numero limitato di beta tester in Argentina e non è ancora disponibile per tutti.