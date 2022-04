AMD ha riconosciuto a Tom’s Hardware che un difetto all’interno dei suoi driver GPU potrebbe consentire alle CPU Ryzen di eseguire l’overclocking senza preavviso o autorizzazione dopo che gli utenti che eseguono sia una CPU Ryzen che una GPU Radeon hanno iniziato a segnalare problemi con la modifica delle impostazioni del BIOS della CPU.

‘Siamo a conoscenza di un problema nella suite software AMD che sta alterando alcune impostazioni del processore AMD per alcuni utenti’, ha detto un portavoce di AMD a Tom’s Hardware in una dichiarazione. ‘Stiamo esaminando il problema e forniremo ulteriori informazioni non appena possibile’.

AMD: il problema potrebbe essere risolto eliminando un driver

Questo sembra essere un problema noto, poiché nelle note di rilascio di Adrenalin 22.4.1 si afferma che ‘Le impostazioni di overclock della CPU Ryzen possono essere modificate dopo il ripristino o l’importazione di un profilo da Radeon Performance Tuning Options’.

Gli utenti interessati hanno scoperto che le loro CPU Ryzen venivano overcloccate automaticamente, una funzionalità che di solito viene fornita con un avviso, costringendo gli utenti a fare clic per concordare sul fatto che l’overclocking annullerà la garanzia della CPU. Il problema è stato ricondotto ai driver della GPU Adrenalin di AMD, che sono stati aggiornati lo scorso anno per includere un modulo Ryzen Master che consentiva ai clienti di overcloccare la CPU dalla stessa interfaccia.

L’overclocking può avere molti effetti collaterali indesiderati su un sistema, in particolare se contiene componenti di fascia bassa. L’overclocking può causare difficoltà di stabilità, inclusa una maggiore probabilità di BSOD, oltre a potenziali problemi di surriscaldamento.

Mentre AMD analizza il problema, i clienti AMD hanno escogitato il proprio rimedio, eliminando Ryzen Master dal driver della GPU Adrenalin tramite Radeon Software Slimmer.