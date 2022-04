La serie Nord incentrata sul budget di OnePlus riceverà un altro sequel, questa volta sotto forma di OnePlus Nord N20. OnePlus ha rivelato il primo scatto ufficiale del Nord N20 con PCMag, rivelando che lo smartphone sarà disponibile ‘a fine mese’.

Inizialmente abbiamo avuto un assaggio del design dell’N20 a novembre e le immagini ufficiali di oggi corrispondono molto a quella fuga di notizie. Il dispositivo vanta uno stile flat frame ridisegnato, paragonabile ai Galaxy S22 e S22+ di Samsung, così come all’iPhone 13. Sul retro, ci sono due enormi sensori della fotocamera, un flash e quello che sembra essere un terzo sensore della fotocamera, forse per immagini macro o informazioni sulla profondità.

OnePlus Nord N20 verrà rilasciato a breve

Il display di OnePlus Nord N20 sembra avere cornici sottili e una fotocamera perforata nell’angolo sinistro. OnePlus ha annunciato che il display sarà un pannello AMOLED con dimensioni di 6,43 pollici. Tuttavia, avrà ancora un display a 60Hz con risoluzione FHD+. C’è anche un sensore di impronte digitali integrato nel display. Il display sarà caratterizzato da ‘maggiore contrasto, colori più vivaci e una gamma di colori più ampia’ rispetto ad altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo in Nord America, secondo OnePlus.

Per il momento, questo è tutto ciò che OnePlus ha da dire sull’N20, ma ulteriori informazioni sono senza dubbio in arrivo. Secondo alcune indiscrezioni, l’N20 avrà una CPU Snapdragon, eseguirà Android 11, avrà una fotocamera principale da 48 MP combinata con un ultrawide da 8 MP e avrà 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il OnePlus Nord N10 5G, il predecessore dell’N20, è stato rilasciato per circa 299 euro. Era generalmente considerato per il suo hardware, ma è stato preso di mira per i deboli impegni di aggiornamento di OnePlus.