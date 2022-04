WindTre DI PIÙ FULL 5G è l’offerta che ti permette di ricevere ogni mese ben 100 GB di traffico dati per la navigazione e che include nel prezzo uno smartphone Samsung. Andando incontro a un costo mensile più che conveniente, i nuovi clienti del gestore WindTre possono così ricevere un Samsung Galaxy A22 e una straordinaria tariffa con minuti, SMS e Giga.

Passa a WindTre con l’offerta FULL 5G: ecco tutti i contenuti previsti!

L’offerta WindTre DI PIÙ FULL 5G è disponibile per tutti i nuovi clienti. L’attivazione può essere effettuata procedendo con il trasferimento del numero dal precedente operatore o richiedendo una nuova linea. In qualunque caso sarà sufficiente andare incontro al costo di rinnovo di 14,99 euro al mese per ottenere i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

50 minuti per le chiamate verso l’estero

WindTre permette, inoltre, di ottenere uno smartphone Samsung Galaxy A22 senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva. I nuovi clienti potranno optare anche per un dispositivo differente, scegliendo tra quelli presenti in listino.

Tutte le informazioni utili sono fornite dal gestore sul suo sito ufficiale, attraverso il quale è inoltre possibile procedere con l‘attivazione della tariffa. È possibile recarsi in uno dei negozi fisici per conoscere gli ulteriori dettagli.

Si ricorda che l’offerta è disponibile esclusivamente in versione Easy Pay. Quindi, al momento dell’attivazione sarà fondamentale indicare la modalità attraverso la quale si desidera affrontare il costo di rinnovo scegliendo tra carta di credito, conto corrente o carta conto.