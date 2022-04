È da poco iniziato aprile e l’operatore telefonico WindTre ha già in serbo per tutti i clienti numerose offerte di rete mobile. Tra le più interessanti, troviamo soprattutto quelle rivolte a tutti coloro che devono effettuare la portabilità del proprio numero. Vediamo qui di seguito le offerte mobile più accattivanti.

Passa a Windtre: ecco le migliori offerte disponibili per chi effettua la portabilità

Come già detto, il noto operatore telefonico arancione dispone anche per questo mese di numerose offerte di rete mobile pensate soprattutto per chi deve effettuare la portabilità del proprio numero.

In particolare, per gli utenti che provengono da Iliad, Fastweb e altri operatori sono disponibili le offerte:

GO 50 Star+ Digital : 50 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM, attivazione e spedizione gratuita, costo mensile 7,99 euro al mese

: 50 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM, attivazione e spedizione gratuita, costo mensile al mese GO 101 Star+ Digital Easy Pay : 101 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM, attivazione e spedizione gratuita, costo mensile 7,99 euro al mese con Easy Pay

: 101 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM, attivazione e spedizione gratuita, costo mensile al mese con Easy Pay GO 150 Flash+ Digital Easy Pay : 150 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM e spedizione gratuita, costo mensile 8,99 euro al mese con Easy Pay

: 150 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM e spedizione gratuita, costo mensile al mese con Easy Pay GO 100 Special+ Digital: 100 GB, minuti illimitati, 200 SMS, SIM, attivazione e spedizione gratuita, costo mensile 9,99 euro al mese

Per chi proviene da Vodafone, TIM, ho. Mobile, invece, abbiamo: