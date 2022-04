Le nuove offerte pensate direttamente da esselunga, fanno davvero risparmiare tutti gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per spendere poco o niente, mantenendo però inalterata la qualità e le prestazioni.

I prezzi attivati da esselunga sono assolutamente convenienti per tutti, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze o vincoli particolari. I prodotti, come al solito del resto, possono essere tranquillamente acquistati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Esselunga: nuove occasioni speciali vi attendono

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone di fascia media, sappiate che Esselunga vi ha fornito su un piatto d’argento, alcuni sconti da non mancare assolutamente.

Il modello che maggiormente ha catturato l’attenzione dei consumatori, è senza dubbio l’Oppo A94. Disponibile sul mercato da oltre un anno, è recentemente superato dall’Oppo A96, il prodotto in questione vanta la connettività 5G, un processore octa-core, e sopratutto un bellissimo display AMOLED ad alte prestazioni. Il prezzo finale è complessivamente contenuto, poiché basteranno 249 euro per il suo acquisto.

Dall’altro lato della barricata troviamo invece un modello ancora più economico, chiamato Realme C11, con il quale il cliente potrà affidarsi ad un processore quad-core, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, tutto a soli 109 euro. Questo è in sintesi il volantino esselunga, se volete conoscerlo da vicino, collegatevi qui.