La spesa da Coop e Ipercoop è davvero ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione. Gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco o niente, con pochissime limitazioni a cui dover effettivamente sottostare.

La prima cosa da sapere, riguarda la necessità di completare l’acquisto in ogni negozio in Italia, non sul sito ufficiale, senza però avere limitazioni territoriali di alcun tipo. In secondo luogo, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno effettivamente richiedere la rateizzazione senza interessi, con garanzia di 24 mesi su ogni prodotto.

Coop e Ipercoop: le offerte sono tra le migliori

I prezzi raggiungono livelli praticamente mai visti da Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti sempre più economici, riuscendo comunque a godere di una buonissima qualità generale.

Il modello cardine dell’intera campagna promozionale, è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, un terminale in vendita da circa un anno, ma comunque ancora in grado di promettere buonissime prestazioni generali. Scorrendo la sua scheda tecnica, ne possiamo apprezzare i pezzi forti: 4GB di RAM, processore octa-core, 128GB di memoria interna, ed anche sistema operativo Android 11, oppure la batteria molto capiente, che lo rende a tutti gli effetti un battery phone, per finire con l’ampio display da 6,5 pollici di diagonale.

Un insieme di specifiche che giustifica ampiamente i 179 euro richiesti per il suo acquisto definitivo, ma per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo la lettura di queste pagine.