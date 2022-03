Tantissime riduzioni di prezzo attendono gli utenti nei vari punti vendita di Euronics, in modo da essere sicuri di avere l’occasione di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, indipendentemente dalla categoria merceologica selezionata.

Il volantino attuale, lo ricordiamo del resto, non risulta essere disponibile online sul sito ufficiale, in questo modo il cliente è costretto a recarsi fisicamente presso i negozi, prestando però attenzione alla localizzazione di appartenenza ad un determinato socio.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere gratis nuovi codici sconto da utilizzare su Amazon.

Euronics non si ferma più: scoperti nuovi sconti da pazzi

Euronics decide di seguire tanti altri rivenditori di elettronica, integrando in prima pagina lo sconto dello Xiaomi Redmi Note 10S, un prodotto di fascia media, disponibile all’acquisto a 219 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Le occasioni di risparmio sono davvero moltissime, e vanno a toccare le più svariate fasce di prezzo, si passa dai 439 euro necessari per l’acquisto del Realme 9 Pro, per salire verso i 499 euro dell’Honor 50, oppure scendendo verso Galaxy A22 a 199 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Vivo Y21 a 149 euro, Motorola Moto E7 Power a 129 euro e similari. Indipendentemente dalla fascia di prezzo, o dal produttore, ricordiamo comunque che i prodotti in questione sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per garantire la riparazione gratuita in caso di difetti di fabbrica conclamati. Se volete conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di collegarvi quanto prima a questo indirizzo.