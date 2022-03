Covid 19: addio tamponi, ora basta un'applicazione per scovare la positività

Lo stato di emergenza sta volgendo al termine e con questo possiamo dire addio al sistema delle zone colorate, all’obbligo di esibire in bar e ristoranti all’aperto il green pass rafforzato, e in hotel e strutture recettive anche quello base. Ciononostante dobbiamo comunque tenere sotto controllo la temperatura e fare il necessario per la prevenzione del Covid 19. Come? Anche grazie all’app in grado di scovare il virus.

Covid 19: l’applicazione che ti dice se hai il virus

Il suo nome è ResApp ed è sviluppata da ResApp Health Limited, realtà leader nel settore della salute digitale e specializzata nello sviluppo di applicazioni per smartphone finalizzate alla diagnosi e alla gestione delle malattie respiratorie. Originariamente nasce per riconoscere le malattie respiratorie come la polmonite o l’asma, in seguito però è stata testata anche per il Covid-19.

L’app ha una precisione del 92% (che se confermata da ulteriori studi supererebbe, quindi, quella garantita dai tamponi antigenici rapidi), rilevando addirittura sia le infezioni riconducibili alla variante Delta, sia quelle dovute alla variante Omicron. Come fa? Attraverso la tecnologia di screening del suono. In altre parole, grazie al microfono dello smartphone e il machine learning, è in grado di riconoscere i problemi polmonari. Ovviamente, l’utilità dell’app cala sui casi asintomatici.

Se ci si pensa, qualora questo superasse i normali tamponi, ci ritroveremmo davanti ad una svolta pazzesca. Questi ultimi rappresentano da sempre un problema logistico (file interminabili, farmacie intasate) e ambientale. Insomma, ResApp potrebbe rivelarsi la soluzione del futuro, non ci resta che attendere. Tornate a trovarci per gli aggiornamenti!