Iliad affronta la concorrenza con la Flash 150: in regalo il 5G con super prezzo

Nessuno si aspettava una situazione del genere ma a quanto pare è accaduta e come: Iliad a riportato in vita la sua offerta migliore che gli utenti avevano richiesto a gran voce. Durante tutto il trambusto che sta riguardando la fibra e soprattutto lo spot pubblicitario, ecco un fulmine a ciel sereno ma impositivo.

La promozione meglio nota con il nome di Flash 150 è ritornata disponibile con tutte le sue soluzioni migliori all’interno. Basta infatti pagare solo 9,99 € al mese per sempre per avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili. Da non dimenticare poiché ci sono anche 150 giga per navigare sul web che comprendono il 5G incluso nel prezzo.

Iliad porta avanti la sua filosofia con la sua migliore offerta di sempre, ecco alcune condizioni da tenere a mente

La tariffa mensile per la FLASH 150 è inferiore a €10 e non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito dalla trasparenza e l’impegno verso i propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

L’offerta viene presentata nella formula FLASH ed è quindi limitata nel tempo, può essere sottoscritta entro e non oltre il 14 aprile 2022 online sul sito e tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.