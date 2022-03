Iliad: ritorna l'offerta da 150GB in 5G, ecco quanto costa ogni mese

La tariffa mensile per la FLASH 150 è inferiore a €10 e non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito dalla trasparenza e l’impegno di iliad verso i propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

L’offerta viene presentata nella formula FLASH di iliad ed è quindi limitata nel tempo, può essere sottoscritta entro e non oltre il 14 aprile 2022 online sul sito iliad e tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.