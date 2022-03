Durante le giornate del 24 e del 25 marzo alcuni utenti dell’operatore telefonico virtuale ho. Mobile hanno segnalato un fatto piuttosto strano. Le SIM di questi utenti sono state infatti sospese improvvisamente e senza alcun apparente motivo. L’operatore, comunque, sembra aver risolto la situazione.

SIM bloccate improvvisamente ad alcuni utenti di ho. Mobile: ecco cosa è successo

Come già accennato, alcuni utenti dell’operatore telefonico virtuale di Vodafone hanno visto la propria SIM bloccarsi improvvisamente e senza motivo. Questi ultimi si sono accorti di quanto successo tramite un SMS o un avviso presente nella propria area personale. Qui, in particolare, veniva comunicato che la SIM era stata sospesa per furto o smarrimento, anche se in realtà non era accaduto niente di tutto ciò. Il problema è iniziato dal 24 marzo e si è protratto fino al 25 marzo e sono arrivate numerose segnalazioni da parte degli utenti coinvolti.

Nonostante questo, ora sembra che sia arrivata la soluzione a questo increscioso problema decisamente insolito. L’operatore virtuale ho. Mobile ha infatti avvisato gli utenti coinvolti che sta riattivando le SIM sospese tramite l’invio di un SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Ci dispiace molto per l’accaduto. Ti confermiamo che stiamo provvedendo a sbloccare la tua SIM e a ripristinare tutte le sue funzioni. Riceverai un SMS di conferma non appena la SIM verrà sbloccata. Ti abbiamo già scritto in privato in caso avessi bisogno di ulteriore supporto”.

ho. Mobile ha quindi preso provvedimenti e sta comunque contattando gli utenti interessati per dare maggiore supporto.