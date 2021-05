L’operatore virtuale di Vodafone sta proponendo nuovamente un’offerta davvero unica che potrebbe permettere di battere la concorrenza. Ho Mobile, infatti, offre ben 100 GB per connettersi a internet e tanto altro ad un costo notevolmente basso. In particolare, è dedicata ai clienti provenienti da noti operatori come Iliad e Fastweb.

Ho Mobile torna alla carica con la nuova promo con 100 GB

Ho Mobile sta dunque proponendo una nuova offerta dal costo contenuto. Nello specifico, ad un costo mensile di 7,99 euro si potranno sfruttare 100 GB di traffico internet con connettività 4G e minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Si tratta di una promo riservata a tutti i clienti che devono effettuare la portabilità del proprio numero da noti operatori telefonici come Fastweb, Iliad, Coop Voce, Postemobile e alcuni altri operatori virtuali. Tra questi, ci sono: Digitel, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia.

Ho Mobile sottolinea come non sia previsto nessun costo di spedizione per la scheda SIM né nessun costo di attivazione. Tuttavia, è previsto un costo per la SIM di 0,99 euro. Nel caso in cui gli utenti non fossero soddisfatti dell’offerta, potranno richiedere il rimborso direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. Vi ricordiamo, infine, che sono inoltre inclusi molti servizi piuttosto utili, come la navigazione hotspot, l’SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata, l’app per la gestione dell’offerta, il trasferimento di chiamata e il numero 42121 per il credito residuo.