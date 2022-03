Le nuove offerte svelate in questi giorni da Carrefour, sono assolutamente da capogiro, e permettono ai consumatori di raggiungere l’acquisto anche dei prodotti più in voga e richiesti del periodo, senza dover pagare cifre troppo elevate.

Il risparmio è assolutamente di casa sulla maggior parte dei dispositivi in commercio, l’accesso alla campagna promozionale è possibile indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione territoriale, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio, senza costi aggiuntivi particolari.

Carrefour: quanti sconti assurdi per gli utenti

All’interno del volantino Carrefour, gli utenti hanno la possibilità di scovare un’occasione assolutamente molto interessante, uno smartphone in vendita addirittura a soli 89 euro. Stiamo parlando dell’eccellente Xiaomi redmi 9AT, un prodotto che viene oggi commercializzato a soli 89 euro, nonostante comunque sia sul mercato da quasi due anni.

La scheda tecnica è caratteristica di un prodotto economico, tuttavia può nascondere qualche piccola chicca da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come ad esempio la batteria da 5000mAh, un componente incredibile, che aiuta i consumatori con una autonomia veramente elevata, nell’utilizzo quotidiano. Tra le altre cose, notiamo la presenza di un ampio display da 6,53 pollici di diagonale, per finire anche con 32GB di ROM espandibili e 3GB di memoria RAM. Questo è in sintesi il volantino Carrefour, nonostante comunque presenti tantissime peculiarità da non lasciarsi assolutamente sfuggire, di conseguenza consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale.