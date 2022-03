Trony ha recentemente lanciato un volantino veramente spaventoso, al suo interno si trovano incredibili offerte atte a spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo a risparmiare cifre decisamente superiori alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale non si allontana troppo da quanto avevamo già visto in passato, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale. In altre parole, è bene ricordare che gli acquisti sono effettuabili in esclusiva nei punti vendita fisici, poiché gli stessi prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale.

Trony: le nuove offerte sono da far perdere la testa

La nuova campagna promozionale di Trony focalizza la propria attenzione sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero su dispositivi proposti ad un prezzo che non superano i 499 euro. Il modello su cui bisogna puntare davvero tutto, è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un prodotto che non deve assolutamente essere presentato, in quanto di altissimo livello generale.

Sempre nel volantino, ad ogni modo, possiamo anche trovare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10 5G, Realme GT master edition, Xiaomi Redmi 9C, passando anche per Xiaomi 11T e Galaxy A32. Per approfondire la conoscenza del volantino Trony, dovete comunque decidere di collegarvi il prima possibile a questo link, scoprendo quali sono i prezzi più bassi da cogliere assolutamente al volo, e ricordando che le scorte potrebbero assolutamente terminare prima del previsto, data la natura di SottoCosto.