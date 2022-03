Nel corso delle ultime ore l’azienda cinese Realme ha presentato in veste ufficiale per il mercato indonesiano un nuovo smartphone entry-level. Si tratta del nuovo Realme C31, device protagonista di numerosi rumors delle scorse settimane.

Realme presenta ufficialmente il nuovo entry-level Realme C31: ecco le caratteristiche

Realme C31 è il nuovo smartphone di fascia bassa presentato ufficialmente in queste ore dal noto produttore cinese. Rispetto al suo predecessore, qui troviamo un design più moderno, soprattutto per quanto riguarda la backcover. Qui sono presenti tre fotocamere poste con lo stesso look presente sugli ultimi smartphone dell’azienda.

Sulla parte frontale lo smartphone dispone invece di un display con tecnologia IPS LCD con un water drop notch centrale. Al suo interno è collocata una fotocamera per i selfie da 5 MP. Sul retro abbiamo invece un sensore principale da 13 MP, un sensore macro e un sensore in bianco e nero.

Le prestazioni sono affidate al processore Unisoc T612, un soc con processo produttivo a 12nm e con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno (espandibile fino a 1 TB). Troviamo una batteria da 5000 mAh ma con sola ricarica da 10W. La scheda tecnica include poi il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente Realme UI R Edition, il Bluetooth 5.0, la porta di ricarica USB Type C, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto al dual sim.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme C31 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indonesiano nelle colorazioni Dark Green e Light Silverad un prezzo iniziale di circa 100 euro al cambio attuale.