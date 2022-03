Circa un anno fa Realme aveva annunciato ufficialmente l’entry-level denominato Realme C21. Nel corso delle prossime settimane, l’azienda presenterà in veste ufficiale il successore di questo modello, ovvero il nuovo Realme C31. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi numerosi dettagli tecnici e immagini renders.

Realme sta per annunciare il nuovo entry-level Realme C31: ecco cosa sappiamo

Realme C31 sarà il prossimo smartphone di fascia entry-level del noto produttore cinese e in queste ultime ore sono emersi numerosi rumors e leaks che lo riguardano. Nello specifico, sono state pubblicate in rete alcune immagini render che ci hanno rivelato il design.

Osservando questi renders, possiamo notare come l’aspetto estetico sarà pressoché identico a quello presente sullo scorso Realme C35. A differenza del predecessore C21, il nuovo modello ha poi un sensore biometrico per lo sblocco posto lateralmente nel tasto di accensione e spegnimento.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, i rumors parlano di un display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale con un water drop notch centrale in risoluzione HD+, ma il refresh rate si ferma ai 60Hz. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere tre sensori posteriori da 13, 2 e 2 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. C’è poi una batteria da 5000 mAh, ma con sola ricarica da 10W e per di più tramite porta microUSB.

I rumors parlano infine anche dei presunti prezzi. Realme C31 dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di 129 euro con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, mentre la versione da 4/64 GB a 149 euro.