La scorsa domenica 20 marzo 2022 l’operatore francese Iliad ha svelato al pubblico una nuova campagna pubblicitaria che riguarda la propria offerta denominata Flash 150.

Questo spot si basa sul tema della fiducia e l’operatore infatti, utilizza il claim “fidati di chi ce l’ha” intendendo gli 8.5 milioni di italiani che attualmente sono suoi clienti. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta in questione.

Iliad lancia un nuovo spot per la Flash 150

L’operatore aveva anticipato la novità già nella giornata dello scorso 19 Marzo 2022, con un post sui canali social con la didascalia “Te lo potrebbe dire chiunque, ma tu NON FIDARTI”, insieme ad un breve video con alcuni frame e la scritta in sovraimpressione “non fidarti” e al termine la dicitura “stay tuned. da domani su tutti gli schermi”.

Nei post era presente il link al video su YouTube del canale ufficiale di Iliad, la cui uscita era programmata proprio per le ore 12:00 della mattinata di domenica. Come anticipato precedentemente, l’operatore sponsorizza l’offerta Flash 150 che ogni mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 150 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro.

La Flash 150 sarà attivabile, salvo cambiamenti nelle prossime settimane, fino al 14 aprile 2022 sia dai nuovi che già clienti Iliad. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.