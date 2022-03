Tesla: le prime Model Y fatte nella Gigafactory Germania sono in consegna

Oggi, Tesla consegna le prime auto prodotte alla Gigafactory Berlin-Brandenburg, la prima sede produttiva europea dell’azienda nonché la sua infrastruttura più avanzata, sostenibile ed efficiente. Le 30 auto consegnate ai loro nuovi proprietari oggi sono anche le prime Model Y Performance in Europa.

Ricordiamo che la Gigafactory Berlin-Brandenburg è la quinta grande fabbrica globale di Tesla. Annunciata nel novembre 2019, i lavori di costruzione sono iniziati prontamente nella primavera del 2020. Circa due anni dopo, la fabbrica è stata ufficialmente autorizzata e ha iniziato la produzione del SUV compatto completamente elettrico di Tesla, Model Y. A cominciare dall’allestimento Model Y Performance, Gigafactory Berlin- Brandenburg produrrà e fornirà auto per tutti i mercati Tesla europei.

La Gigafactory Berlin-Brandenburg, che prende il nome dalla vicina capitale tedesca e dallo stato federato su cui sorge, Brandeburgo, combina diverse unità produttive nel sito di 300 ettari per uno stabilimento totale di 227.000 m2. Fedele all’approccio produttivo di Tesla, la fabbrica è altamente integrata verticalmente. Quando tutte le unità saranno operative a pieno regime, circa 12.000 dipendenti produrranno automobili, celle di batterie, batterie, motori elettrici, parti in plastica, sedili, assali e molto altro. Con una capacità di produzione potenziale annuale di 500.000 Model Y e una produzione di batterie fino a 50 GWh, è la più grande fabbrica di auto elettriche in Europa per capacità.

I 30 clienti tedeschi che stanno per ricevere la loro auto nella giornata di oggi ritireranno le prime Model Y Performance d’Europa. Model Y Performance raggiunge 514 km di autonomia WLTP ed è equipaggiata di serie con i cerchi Überturbine da 21” e i freni Performance, per un controllo eccezionale in tutte le condizioni meteo. Lo spoiler in fibra di carbonio migliora la stabilità alle alte velocità, e Model Y Performance accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi. Model Y Performance All-Wheel Drive è la combinazione perfetta di prestazioni e comfort.