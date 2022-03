I migliori sconti sono solamente in casa di Esselunga, le ultime campagne promozionali prevedono infatti la possibilità di godere di un risparmio quasi unico nel proprio genere, con alle spalle prodotti comunque dalle prestazioni decisamente elevate.

Spendere poco con Esselunga è davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, grazie anche all’ampia disponibilità della campagna sul territorio nazionale; non bisogna dimenticare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente in un punto vendita, tra i tantissimi dislocati nelle varie regioni d’Italia. I prodotti, ad ogni modo, sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile sono completamente sbrandizzati.

Esselunga: nuovi sconti pazzi per tutti gli utenti

Il volantino Esselunga cerca di accontentare i moltissimi utenti che non sempre sono solamente interessati agli smartphone, ma anche ad accessori o prodotti legati all’informatica. In quest’ultimo caso, nei giorni correnti è disponibile un hard disk esterno SATA da 2,5 pollici, il suo nome è Toshiba Canvio Basics, viene proposto a soli 39 euro, per quanto riguarda la variante che prevede una memoria da 1TB. Ricordiamo non essere un SSD, e presentare la connettività USB 3.0.

L’alternativa sono invece delle cuffiette true wireless, stiamo parlando delle Samsung Galaxy Buds Live, ottime per gli utenti esigenti e sempre alla ricerca del sound perfetto, in vendita ad un prezzo che si aggira sui 95,40 euro, con compatibilità garantita con qualsiasi prodotto. I dettagli del volantino li trovate qui.